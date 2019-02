Non solo lingerie, scoprire l'erotismo e ravvivare la passione di coppia con le serate a tema di La Fleur Blanche

La Fleur Blanche è un luogo di profumi, sapori, sensazioni visive e tattili, ma anche di arte e letteratura, di gioco e scoperta di sé e dell’altro e del piacere. È il fascino dell’erotismo, della seduzione e dell’eleganza che deriva dalla cultura e dalla conoscenza che anima “La Fleur Blanche” e la sua proprietaria, Stefania Belei.

“È sempre stata una mia curiosità quella del mondo della lingerie, della seduzione e dell’erotismo di classe – racconta Stefania – Mi piaceva poter creare un qualcosa che fosse vicina alle donne, per poter esprimere la propria femminilità e sensualità, ma anche poter fare qualcosa per le coppie, per ravvivare il rapporto o per renderlo più giocoso e piccante. Questa mia curiosità ha incontrato un fermento, un’attenzione verso l’erotismo che non conoscevo, ma che mi ha spinto ad aprire questa erotic boutique dove trovare oggetti e prodotti eleganti, di alta qualità, confezionati con materiali pregiati e testati”.

Entrando nella boutique di Stefania Belei si rimane colpiti dalla malizia di tanti oggetti e capi di lingerie e dall’assenza di volgarità.

“Qui puoi trovare suggestioni, esperienze sensoriali, coinvolgimento – spiega Stefania – A volte basta una candela aromatizzata e afrodisiaca che può diventare anche un olio da spalmare. Olii che sono anche commestibili, per vivere un’esperienza erotica di coppia coinvolgente. L’erotismo fa parte della vita quotidiana, da noi i clienti possono scoprire nuove forme di viverlo”.

Facendo un giro tra le vetrinette e gli scaffali si notano tanti oggetti particolari, alcuni sconosciuti ai più, altri di maggior pubblicità, ma anche libri e quadri, sempre a contenuto erotico.

“Prima di parlare di acquisti devo dire che i clienti, soprattutto le donne, si fanno consigliare, chiedono e vogliono sapere. Magari sono entrate per della lingerie e poi scoprono gli olii, i sex toys – dice ancora Stefania Belei - Le donne sono molto più disinibite, curiosano tra pizzi, tulle e corsetti per poi passare ai giocattoli del sesso con la stessa facilità. L’uomo è più in difficoltà di fronte ad oggetti che non comprende bene perché non li conosce. Quando scopre di cosa si tratta, a cosa servono e quanto possono essere utili alla coppia s’incuriosiscono Vengono molte coppie che vogliono ravvivare la passione e scelgono insieme lingerie o giochi”.

La clientela è molto varia, come abbiamo visto molte donne, qualche uomo, single, coppie (etero e omo) che vogliono vivere in maniera più disinibita la propria sessualità e quella di coppia.

“In genere entrano più donne che uomini. Diverse coppie, etero e omo, s’intende anche lesbiche – afferma la proprietaria – L’età va dai 30-35 anni fino ai 50, qualcuno anche verso i 60 anni. Le donne scelgono lingerie, candele, profumi, abbigliamento di burlesque, questo anche grazie ai corsi che organizziamo noi, e sex toys. Ne abbiamo alcuni che sono veri e propri oggetti di design, discreti ed eleganti. Potrebbero sembrare un portacipria o una sveglia da comodino, ma quando vibra serve ad altro”.

La Fleur Blanche organizza anche dei corsi e delle serate a tema per insegnare l’erotismo, scoprire la sensualità e la complicità di coppia.

“Ogni serata ha un titolo e un tema, in genere legato ai cinque sensi attraverso l’erotismo, ti sento, ti vedo, ti percepisco. Le serate non sono finalizzate a vendere qualcosa né and insegnare, ma solo a scoprire, guidati da un esperto il lato sensuale di ognuno di noi, su come agiscono i sensi e delle differenze tra persona e persona – racconta Stefania – La gente racconta, chiede, vuole capire l’importanza della stimolazione dei sensi. Si è sempre creato un bel clima di condivisione. Le donne seguono il corso di burlesque per imparare a muoversi, mentre gli uomini si sono intrattenuti più sulla seduzione e il corteggiamento. Visto che le coppie non si sono fermate al primo appuntamento e sono tornate a quelli successivi possiamo dire che si tratta di un successo”.

Questa sera alle 21 a La Fleur Blanche Erotic Boutique, ad esempio, si parlerà dell'olfatto. In programma anche serate a tema per coppie e per single (una cena degli sconosciuti).