Tutti i dettagli della tappa perugina all'Urban del tour nazionale del nuovo idolo del rap

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dall’uscita del doppio album il rapper Ernia arriva finalmente a Perugia Sabato 24 Marzo per un’attesa tappa live presso l’URBAN prevista dal suo “Come uccidere un usignol/67 tour”, nuovo tour che lo vedrà protagonista nei più prestigiosi club delle principali città italiane per tutto l’inverno.

Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione, Matteo Professione in arte Ernia, torna più entusiasta che mai alla dimensione live presentando dal vivo al suo pubblico il suo ultimo lavoro “Come uccidere un Usignolo/67”, uscito lo scorso 3 Novembre su etichetta Thaurus/Universal ed entrato direttamente in top 5 dei dischi più venduti in classifica FIMI.