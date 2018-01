Ermal Metal si racconta con le sua canzoni d'amore preferite: in arrivo nuovi progetti musicali

Speciale per un’Ora d’Amore’ con uno degli artisti più amati degli ultimi anni: Ermal Meta. L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 22.30. Il cantante di origini albanesi si racconterà attraverso le canzoni più romantiche, del proprio repertorio e non solo.

Padrona di casa, come sempre, Roberta Reversi che con Ermal, in rotazione radiofonica con la dolcissima “Piccola anima” in coppia con Elisa, approfondirà diversi temi. Ci sarà spazio, poi, anche per parlare dei progetti in vista per questo 2018: prima una nuova partecipazione al Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, poi il disco, “Non Abbiamo Armi”, che presenterà in anteprima dal vivo il 28 aprile al Forum di Assago (Milano).