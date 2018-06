Radio Subasio: ospite Ermal Meta. Per una sera sarà protagonista di Subasio Music Club

Il suo nome in albanese significa ‘vento di montagna’ e, a proposito dei suoi ‘amori’ dice “il lupo è come la musica, se ti si avvicina è perché ti sceglie lui, non lo scegli tu. Mai”. A Subasio Music Club sta per arrivare Ermal Meta.

Lunedì 18 giugno, il gradito ospite di Radio Subasio, ad Assisi, sarà uno più autorevoli autori italiani e nel cui palmares, relativamente agli ultimi due anni, figurano 6 dischi di platino e 4 ori. Nello ‘studio rosso’, davanti ad un pubblico di 40 fan che parteciperanno al contest web, intervistato da Leonardo Fabrizi con la collaborazione di Vera Torrisi che seguirà i commenti social, Ermal Meta regalerà un’ora di musica dal vivo (in versione acustica).

L’annuncio, dato in diretta nel corso di Subasio Music Club con Fabrizio Moro, martedì 5 giugno, ha già scatenato i fans che sui social chiedono di poter partecipare ad una serata straordinaria e stanno compilando il form, pubblicato su sito e pagina FB ufficiale, che dà l'opportunità - solo ai più fortunati - di poter ricevere l'esclusivo Pass Invito.

D’altra parte, questo artista ha un grandissimo seguito, costruito in anni di lavoro serio. Il suo 2018 è partito con la vittoria al 68esimo Festival di Sanremo e sta proseguendo in maniera fantastica. Il brano “Non mi avete fatto niente” presentato in coppia con Fabrizio Moro e scritto a sei mani con Andrea Febo, continua ad emozionare ed oltre alla certificazione di Platino, ha anche ottenuto un ottimo quinto posto all’Eurovision Song Contest, mentre il suo terzo progetto solista “Non abbiamo armi”, pubblicato il 9 febbraio e contenente 12 canzoni inedite, è certificato Oro. A piacere, del cantautore albanese, la capacità di mettere in musica i sentimenti in modo diretto, con un linguaggio moderno e senza filtri, così da toccare le corde dell’anima. Come quella dei ragazzi di Amici, che ha seguito in qualità di giurato durante il serale.

Dal 20 aprile, inoltre, è il rotazione il nuovo singolo “Dall’Alba al Tramonto”, celebrato in un Forum di Assago sold out, mentre cresce l’attesa per un tour che da luglio ad ottobre lo porterà a spasso su e giù per tutto lo stivale.

Nel frattempo, però, non sarà magnifico incontrarlo a Radio Subasio?