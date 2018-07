Ermal Meta e il suo tour fanno tappa anche in Umbria: ecco dove e quando

Per la data umbra del tour di Ermal Meta “Non abbiamo armi” è stata scelta la meravigliosa cornice di Todi; il concerto si terrà il 27 Luglio 2018 alle ore 21:00 in Piazza del Popolo, per la felicità dei “I lupi di Ermal”, il suo attivissimo fan club.

Ermal Meta, classe 1981 è un cantauore, compositore albanese naturalizzato italiano che dal 2014 dopo varie esperienze in gruppi musicali diversi, intraprende la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano "Non mi avete fatto niente".