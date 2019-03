Epilessie, esperti a confronto: dalla diagnosi alle terapie

Interessante convegno perugino sulle epilessie: dalla diagnosi, alle terapie, ai risvolti socio-assistenziali. Introduzione e coordinamento di Paolo Calabresi e Cinzia Costa. Il professor Calabresi, alle14, ha proposto una interessante lectura magistralis. Interventi di numerosi esperti circa i nuovi farmaci, l’importanza di una tempestiva diagnosi, le indicazioni terapeutiche della cannabis in età pediatrica e adulta. Quindi una finestra sui risvolti socio-assistenziali dei pazienti epilettici.

A questo punto, l’intervento del Kiwanis Club Perugia Etrusca attraverso la presidente Maria Cristina Tanchi che ha ricordato l’importante lavoro effettuato nelle scuole, a cura dell’Associazione. Al tema si è collegato il dirigente scolastico Tofanetti (Istituto comprensivo Perugia 2) circa le responsabilità relative ad aspetti della obbligatorietà o meno delle segnalazioni. Per le istituzioni, Orlandi ha garantito che sono in atto le idonee convenzioni. Presenti esponenti del Kiwanis come il cerimoniere Giuseppe Affronti, il tesoriere Tonzani, il past luogotenente Damiano Duranti.

Rilevata l’importanza della rete costituitasi fra soggetti del territorio, ricordando anche momenti di sensibilizzazione sociale e civile attraverso azioni di forte caratura simbolica, come l’illuminazione della Fontana Maggiore e di altri significativi monumenti.

Perugia si conferma, dunque, città sensibile ai problemi di carattere sanitario, educativo, socio-assistenziale, affrontati in sinergia fra Istituzioni preposte e associazionismo di base.