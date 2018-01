Epifania in musica con il tradizionale concerto offerto dalla Filarmonica: non solo musica classica

L’Epifania in musica con il tradizionale concerto della Filarmonica di Pretola alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori (ore 17, ingresso libero). Il diciottesimo appuntamento musicale del 6 gennaio propone un programma con brani di musica originale per banda, di musica classica e di musica ritmico-leggera con la direzione di Angelo Breccolenti ed Eleonora Bastianelli. Presenta Valeria Orabona.

La Filarmonica di Pretola nasce nel 1977 per “promuovere la formazione culturale degli associati nelle espressioni musicali, al fine di conseguire anche un sano e proficuo impiego del tempo libero”, recuperando il patrimonio storico-musicale della banda musicale di Pretola, attiva fino al 1959. Il debutto ufficiale è avvenuto il 22 ottobre del 1978. Il 22 novembre del 2003 la Filarmonica ha celebrato i 25 anni di attività con un concerto nella Sala dei Notari. Nel 2018, sotto la guida del presidente Danilo Del Pinto e dei due Maestri Angelo Breccolenti ed Eleonora Bastianelli, si festeggeranno i 40 anni della ricostituzione della Filarmonica di Pretola che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare l’apprezzamento e la simpatia del pubblico nei numerosi concerti in Umbria ed in altre regioni italiane.

La Banda è stata invitata dalla radio della Repubblica Ceca alla “Maratona delle bande musicali europee”, il 18 aprile del 2001, eseguendo un concerto a Praga nella piazza della Città Vecchia. Con il patrocinio del Comune di Perugia, la Filarmonica organizza dal 1992, la rassegna bandistica “Concerto alla Primavera”. Nel settembre del 2010 è stata ad Aix en Provence in occasione delle celebrazioni per i 40 anni di gemellaggio tra Perugia e la città francese. La Filarmonica gestisce una scuola di musica che permette ai nuovi allievi di avvicinarsi alla musica e di mantenere alto il livello musicale della banda. È stata avviata una collaborazione con l’Istituto comprensivo di Ponte Valleceppi. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Perugia ed è realizzato in collaborazione con Anbima Umbria.