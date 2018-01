Presepi da tutta Italia nella città delle ceramiche: "Delle vere opere d'arte"

In genere la prima edizione di una manifestazione è di rodaggio, ma non è stato così per il “Presepe Vivente di Deruta” che subito ha dimostrato la sua validità sotto l’aspetto culturale e coreografico. “La collaborazione tra le associazioni, le Pro loco di del territorio e il comune è stato un vero successo. Una organizzazione eccezionale mossa da spirito di unione e collaborazione fantastici, quello che serve per far crescere la nostra comunità – ha detto Michele Toniaccini sindaco di Deruta. Ringrazio per l’impegno profuso i figuranti e tutti i volontari che hanno collaborato all'organizzazione. Molto visitata e apprezzata è stata anche l’esposizione Nazionale di Presepi (Memorial Guastaveglie Antonio), allestita nell’antica fornace ex Grazia, che sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Il 6 gennaio sarà l’ultimo giorno possibile per ammirare, la prima edizione del “Presepe vivente di Deruta” e l’esposizione dei presepi provenienti da tutta Italia. La rappresentazione inizierà alle 17, sono previste degustazioni di prodotti enogastronomici tipici. Per grandi e piccini, alle ore 18.30, è previsto l’arrivo in piazza dei Re Magi.