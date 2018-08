Enoturismo, arte e vino nei giovedì di "Sagrantino, ieri e oggi". Prossimo appuntamento alla cantina "La Veneranda"

Arte e vino si incontrano nel nuovo appuntamento di ‘Sagrantino ieri e oggi’, il format di eventi organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con il Complesso museale di san Francesco di Montefalco. Giovedì 30 agosto gli enoturisti potranno visitare il Museo, alle 15, immergendosi in un focus guidato sulle antiche cantine francescane e sulla storia del Montefalco Sagrantino Docg. A seguire, alle 16.30, è prevista la visita alla cantina La Veneranda, in località Montepennino di Montefalco, dove si potrà partecipare alla degustazione di tre vini della denominazione Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg. Il costo dell’iniziativa, che include dunque visita al museo e degustazione in cantina, ha un costo di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: cantina La Veneranda, 0742.951630 o 349.2777960; La Strada del Sagrantino, 0742.378490 o info@stradadelsagrantino.it.

Riprenderanno, poi, dopo una pausa, ‘I weekend della Strada del Sagrantino’, sabato 8 e domenica 9 settembre, rispettivamente alla cantina Lungarotti, in località Turrita di Montefalco, e alla cantina Scacciadiavoli, in località Cantinone di Montefalco. I winelovers potranno nel primo caso dedicarsi a ‘Trekking in vigna e merenda in cantina’’ e nel secondo all’ ‘Espada spumante party’.