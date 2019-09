Enologica Montefalco e 74° Sagra Musicale Umbra: un duetto speciale tra vino e musica

Duetto tra vino e musica il weekend di Lungarotti, protagonista da venerdì 13 a domenica 15 settembre all’edizione 2019 di Enologica Montefalco ma anche all’evento torgianese della 74^ Sagra Musicale Umbra (7-22 settembre) per il concerto d’archi del Quartetto Berlin-Tokyo (sabato 14 settembre).

Si parte venerdì 13 con tour e tasting nella cantina di Montefalco, mentre appuntamento invece in cantina a Torgiano sabato 14 settembre con il Quartetto Berlin-Tokyo (ore 17.00), che propone “Lo Scherzo” di Haydn (Quartetto in mi bemolle maggiore op. 33 n. 2) e il Quartetto in do diesis minore op. 131 di Beethoven. Si torna poi a Montefalco per il tasting guidato “Invecchiamento lento: la positiva capacità evolutiva del Montefalco Sagrantino Docg” (sabato 14, ore 18.30) e per finire, la grappa di sagrantino della storica cantina umbra incontra il Sigaro Toscano al Cigar Wine Club (ore 19.30), un corso di abbinamento tra l’eccellenza del fumo made in Italy e il Montefalco Sagrantino Docg Passito e i distillati organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con FIS Umbria e la Compagnia Toscana Sigari.