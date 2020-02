Emisfero Perugia regala un sorriso ai bimbi con Shimmer & Shine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Se Leah e Zac sono ormai abituati alle gemelle Shimmer e Shine e ai loro simpatici pasticci, per i bambini dell’Ospedale S. Maria della Misericordia e di Emisfero Perugia sarà, invece, una vera sorpresa poter conoscere dal vivo le protagoniste del cartone animato che spopola su Nick Jr. e Cartoonito. Alle ore 10.30 e alle ore 11.30 di sabato 22 febbraio, infatti, Shimmer and Shine faranno visita al reparto pediatrico della struttura sanitaria mentre, nel pomeriggio, il Meet&Greet si sposterà in Galleria per continuare la festa con i visitatori tra foto ricordo e animazioni. Una lodevole iniziativa che il Centro Commerciale Emisfero Perugia ha voluto fortemente per rendere più allegra e spensierata la permanenza dei piccoli ricoverati pensando che le apprendiste geniette fossero perfette per esaudire questo piccolo desiderio speciale. Per essere informati sugli appuntamenti e sulle promozioni del Centro è consultabile il sito www.emisfero.eu e la pagina Facebook Emisfero Perugia, sempre aggiornata e ricca di contenuti. Emisfero Perugia unisce shopping e svago con 25 negozi tra insegne leader e servizi per ogni esigenza. L’ipermercato annovera vasta scelta e qualità dell’assortimento merceologico, mentre l’offerta del Centro spazia dalla moda per uomo, donna e bambino alla telefonia, dal mondo casalingo ai beni per la persona e molto altro. Il Centro si trova in via Fiesole 1 ed è aperto dalle ore 8.30 alle ore 21.00.