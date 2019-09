Emi ed Emisfero festeggiano mezzo secolo di Unicomm

I supermercati Emi, Ipermercati Emisfero e le altre insegne di Unicomm, di cui sono parte, festeggiano i 50 anni dall’apertura del primo supermercato del Gruppo con il grande concorso Con noi vinci tu! (www.connoivincitu.it), aperto fino al 16 ottore.

Il concorso è soltanto l’ultima di una serie di iniziative che il Gruppo, guidato dalla famiglia Cestaro e presente in 7 regioni d’Italia, ha voluto mettere in campo per festeggiare il mezzo secolo di vita.

Tantissime sono anche le attività rivolte ai collaboratori: borse di studio assegnate ai figli sulla base del profitto scolastico e universitario, il “bonus bebè” per i nuovi nati in azienda ma soprattutto il nuovo portale “Unicommunity”, interamente dedicato al personale dell’azienda dove trovano convenzioni, sconti, informazioni e articoli di approfondimento.

Il 50esimo è stata anche l’occasione per il lancio di nuove iniziative a sostegno del sociale tra le quali il lancio della cosiddetta “ora blu”, trasformando i propri negozi in spazi a misura di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, ogni ultimo martedì del mese dalle 16 alle 18.

Sono state inoltre avviate diverse attività di sostenibilità ambientale, dall’implementazione della raccolta differenziata e della riduzione degli sprechi all’adozione di nuovi standard edilizi nella costruzione dei nuovi punti vendita, nell’ottica della riduzione delle emissioni e dell’efficientamento energetico.

“Unicomm è un’azienda dalla grande storia ma che vuole guardare al futuro – aggiunge Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo – Per noi i 50 anni non sono un punto d’arrivo ma una tappa di un lungo percorso che ancora ci vede crescere e impegnarci con determinazione ogni giorno per migliorare il servizio ai nostri clienti. Le iniziative che abbiamo programmato spaziano dal concorso “Con noi vinci tu!” alle attività pensate per i collaboratori, perché sappiamo che questi sono i due pilastri su cui si fondano il passato, il presente e il futuro della nostra azienda”.

“I nostri clienti ci accompagnano ormai da 50 anni – spiega il Presidente Marcello Cestaro – Ci è sembrato giusto condividere con loro la gioia per aver tagliato questo prestigioso traguardo: sembra ieri quando con mio fratello abbiamo fatto nascere Unicomm, con un piccolo magazzino all’ingrosso a Schio. Oggi siamo tra i principali gruppi della Grande Distribuzione italiana, ma siamo pienamente consapevoli che dobbiamo il nostro successo ai nostri meravigliosi collaboratori e a chi in questi anni ci ha dato fiducia”.