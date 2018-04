Emergency: una giornata di solidarietà con i parrucchieri di "Beauty"

Professionisti di nuovo a lavoro per solidarietà. Dopo il successo dello scorso anno, torna l’appuntamento con ‘Emergency si fa bella’ al training center Hair beauty diffusion di Perugia, domenica 22 aprile, dalle 10 alle 18. Un team di parrucchieri di ‘Beauty’, salone di bellezza guidato dall’hair stylist Claudio Barcaccia, sarà a disposizione, nei locali della scuola di alta formazione in via Minottini 6 (zona Settevalli), per tutti coloro che vorranno usufruire di servizi di parrucchieria ed estetica. L’intero ricavato delle donazioni sarà devoluto a Emergency. Per chi volesse partecipare è consigliata la prenotazione al numero 075.5000209.

A concludere l’evento, a partire dalle 18, ci sarà un aperitivo per lo staff e tutti i partecipa.