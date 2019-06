Trevi, Elettra Lamborghini a PiazzaUmbra: ecco come incontrarla

Sa farsi notare e il ‘rumore mediatico’ che fa ogni volta che appare in pubblico è quasi paragonabile al rombo delle supercar Lamborghini di cui porta il nome, essendo nipote ereditiera del celebre costruttore Ferruccio Lamborghini.



Elettra Miura Lamborghini, personaggio del web, della tv e ora della musica come cantante, sarà ospite al centro commerciale PiazzaUmbra di Trevi, lunedì 1 luglio dalle 17.30, per il firmacopie del suo primo album ‘Twerking Queen’.



La prorompente venticinquenne bolognese, dopo la popolarità raggiunta nell’ultimo anno come giudice del programma ‘The Voice’ su Raidue (e prima ancora con le partecipazioni ai programmi Super Shore, #Riccanza, Grande fratello vip Spagna, e le collaborazioni con Pitbull & Childsplay, Guè Pequeno e Sfera Ebbasta), incontrerà i fan che sul fronte musicale già la conoscono per i singoli Pem Pem, Mala e Tocame (presenti nell’album). Per avere il cd autografato da Elettra occorre scaricare e compilare il modulo relativo all’informativa sulla privacy dal sito www.centropiazzaumbra.it e consegnarlo all’apposito desk nella galleria del centro commerciale, per il ritiro del pass, nei giorni venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, e lunedì 1 luglio dalle 13.30 alle 18.30.