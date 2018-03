Tornano ospiti al Vanilla per un live che farà ballare tutto il pubblico: Eiffel 65 in concerto

Sabato 7 aprile, torna al Vanilla un gruppo che non ha bisogno di presentazioni: gli Eiffel 65.

Gli Eiffel 65 sono un gruppo italiano di Eurodance composto da tre elementi , formato nel 1998 e noto soprattutto per la pionieristica tecnica e per il loro successo internazionale "Blue (Da Ba Dee)". Gli altri singoli di successo includono "Move Your Body" e "Too Much of Heaven", "Viaggia Insieme a me", "Voglia di Dance al Night", "Una notte e forse mai più".

Servizio navetta da: Perugia ( 00:30 - 01:15 orario di partenza da P.Grimana - orario di ritorno indicativamente 4.00 / 5.00 ) - Bastia Umbra - Todi - Marsciano - Foligno - Umbertide\Città di Castello.