Efficienza energetica degli edifici e benessere ambientale, 100 esperti da tutto il mondo nel parlano a Perugia

Lunedì 9 e martedì 10 settembre si terrà all’Università degli Studi di Perugia, persso il Campus di Ingegneria e al CIRIAF, il terzo incontro internazionale organizzato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia IEA. Al centro dell'evento sarà l’efficienza energetica degli edifici e del benessere ambientale nell’ambiente costruito, obiettivi centrali per la nostra società in particolare in questo momento storico.

Per la prima volta in Italia e a Perugia, l’incontro riunirà più di 100 scienziati esperi in queste tematiche, provenienti da 21 Paesi del mondo che si riuniscono ogni anno per elaborare lo stato dell’arte della comunità scientifica sul tema della sostenibilità ambientale e del comfort negli edifici, dove trascorriamo circa il 90% del tempo.