Edoardo Stoppa al Quasar Village per inaugurare il Dogs Village, area divertimento per cani

Dal 2 giugno gli amici a quattro zampe avranno uno spazio dedicato esclusivamente al loro relax e divertimento al Centro Commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano. Alle 17, infatti, sarà inaugurato il Dogs Village, nell’area antistante al punto vendita L’isola dei tesori, alla presenza di Edoardo Stoppa, inviato del programma televisivo Striscia la notizia, e noto come l’‘amico degli animali’.

L’ospite d’onore intratterrà il pubblico assieme a diverse associazioni e gruppi cinofili locali che proporranno show, dimostrazioni e varie esibizioni di agility con i cani. Ci saranno: Asd ‘Roba da cani’ e ‘Prendiamoci per la zampa’, Asd ‘Zampe mo-leste’, Wild thing agility dog team, Antonio & Bubi, Centro cinofilo speed dog, Avis Perugia, Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), Ovus Corciano, Nucleo cinofilo della Misericordia di Magione, Rifugio per cani Agrilia, Petforlife, Banda a 4 zampe Umbria e l’Ospedale veterinario universitario didattico (Ovud) di Perugia.

Inoltre ci sarà spazio anche per conoscere il Progetto RandAgiamo®, promosso dalla Regione Umbria, e svolto in collaborazione con il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia e i servizi veterinari Asl 1 e 2. Il progetto promuove le adozioni dei cani dai canili, lavorando all’interno delle strutture per migliorarne la qualità di vita, accompagnando gli adottanti nella scelta e nell’ingresso del cane in famiglia e offrendo un servizio di supporto al post-adozione direttamente a casa.

Non mancheranno gadget in omaggio anche se il regalo più bello il Quasar Village lo riserva ai cagnolini che potranno usufruire di un’area permanente fatta ‘su misura’.