Economia circolare e recupero, il tema del convegno organizzato da Gesenu il 25 giugno

Si svolgerà martedì 25 giugno, a partire dalle ore 15.30 presso l’Oratorio di Santa Cecilia in Via Fratti a Perugia, il convegno organizzato da Gesenu dal titolo “Economia circolare e recupero: tecnologie e strategie di attuazione”.



L’incontro ha l’obiettivo di presentare le sfide, industriali e scientifiche, legate alla transizione verso l’economia circolare, modello in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto, con conseguente minimizzazione degli scarti e dell’impatto sull’ambiente.



Riconosciuti n° 3 CFP per gli Iscritti all’ Ordine degli Ingegneri (Apprendimento non formale – Seminario)

Consulta il programma!