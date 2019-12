Capodanno in provincia di Perugia: impossibile non divertirsi, ecco tutte le feste più belle

Volete passare un Capodanno senza possibilità di noia? Bene, le offerte a Perugia e dintorni sono davvero tante, e poiché si attende una nottata fredda ma serena, dopo il classico cenone, vale la pena di considerare anche le numerose e divertenti feste in piazza, che animeranno tutte le principali località in provincia di Perugia.

Partendo dal capoluogo, davvero imperdibili le tante feste in giro per il centro storico, tra cui quella itinerante con il Galà di Perugia in maschera veneziana; la piazza di Perugia sarà poi teatro del grande brindisi tradizionale, con spettacolo pirotecnico ai Giardini Carducci. Per i più "nottambuli" muisca fino all'alba al 110 Caffè con il Festone di Capodanno.