Nei cieli di Assisi arrivano i droni. Tre giorni di eventi per un meeting unico nel panorama del centro Italia

Mostre e dimostrazioni di volo, momenti tecnici con corsi, workshop e focus specifici per illustrare le applicazioni di queste macchine nei diversi settori dell'economia. Appuntamenti ludici e divertimento per curiosi e neofiti. Un palinsesto variegato che farà della città di Assisi il fulcro italiano del movimento volo droni. Dal 14 al 16 settembre arriva ad Assisi la prima edizione del Drones Festival. Una tre giorni dedicata ad appassionati e operatori di volo con diversi momenti pensati per il pubblico generalista, senza dimenticare i bambini. Sarà la cornice storica di Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, a lato della Basilica e davanti al Palazzo del Capitano del Perdono, ad ospitare gli eventi principali del festival. Nella tre giorni si avrà la possibilità di conoscere ed approfondire il mondo dei droni, sia dal lato professionale che ludico; attraverso incontri, corsi di formazione – realizzati in collaborazione con Eurodrone, esibizioni e dimostrazioni di volo, mostre fotografiche e rassegne video e molto altro.

Nel fitto calendario è previsto un ricco programma formativo per approfondire i temi dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dei droni in agricoltura, nell'ambito della sicurezza e della prevenzione, della risposta alle emergenze e post-emergenza. Attenzione particolare sarà dedicata ai piccoli aspirati piloti con attività e corsi pensati per i bambini e i loro genitori. Nella tre giorni sarà presente anche tutta la parte legata alla spettacolarità in ambito foto video con i particolari punti di vista che questi mezzi consentono. Previste infatti, nell'ambito della prima edizione di Assisi Aerial Award, in collaborazione con il fotografo Francesco Catutto, Personal Drones ed i gruppi dell'applicazione Sky Cafè, mostre fotografiche con panorami mozzafiato e punti di ripesa unici e una rassegna cinematografica dove saranno presentati alcuni dei migliori corti italiani realizzati con i droni. Davanti all’area Expo sarà installata la voliera del festival dove, durante i tre giorni, si esibiranno alcuni dei migliori piloti Fpv racing italiani del Team di Paolo Mirabelli, oltre a dimostrazioni e spettacoli.

Il programma di Assisi Drones Festival sarà presentato nelle prossime settimane, tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito web dell'evento assisidronesfestiv al.it e sui canali social ufficiali. Il festival è organizzato dall'Associazione Culturale Sofà con il patrocinio e la collaborazione della Città di Assisi e dell'Enac e con il patrocinio di diversi Ordini professionali: Ordine degli Ingegneri di Perugia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Perugia, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Perugia, Federazione Agronomi Forestali Umbria, Collegio Periti Agrari e Agrari Laureati di Perugia e Terni e Ordine dei Geologi della Regione Umbria.