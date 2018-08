Drink With: jazz e degustazioni alla cantina di Filippo di Cannara (pg)

DRINK WITH - MUSICA A PICCOLI SORSI

Dopo il sold out di giugno alla Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco, il format Drink With - Musica a piccoli sorsi torna Domenica 12 Agosto alle ore 19.30 presso la Cantina Di Filippo di Cannara (PG).



PROGRAMMA

Una serata magica al tramonto con:

• la musica degli Atrìo, trio jazz che ha calcato palchi prestigiosi tra i quali quello dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

• la visita della Cantina e la degustazione dei suoi vini.

• la gustosissima apericena preparata con i prodotti del territorio dall'Agriturismo Malvarina, dalla Norcineria Pizzoni e dal Molino dei Trinci.



COME PARTECIPARE

La prenotazione è obbligatoria.

Può essere effettuata online (a questo link: http://bit.ly/PrenotaDrinkWithDiFilippo) oppure scrivendo con sms/whatsapp al 329 181 3629.



BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di €25 e comprende tutto: concerto, visita della cantina, degustazione dei vini, apericena.

Per gruppi di almeno 5 partecipanti il biglietto è ridotto a €22.

Il pagamento può essere effettuato all'ingresso oppure online tramite PayPal.



INFO & CONTATTI

Sito | www.argillaeventi.it

Email | info@argillaeventi.it

Tel | 329 181 3629 - 347 730 4610