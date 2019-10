Dove andare oggi pomeriggio: sagra del tartufo a Pietralunga. 70 stand e concerto di Gianni Drudi

Ieri il taglio del nastro per la 32esima Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga. Oltre settanta espositori di prodotti enogastronomici di qualità e artigianato locale fino ad, oggi, domenica 13 ottobre animeranno il borgo umbro, considerato il paese più tartuficolo d’Italia in rapporto al numero degli abitanti.

Per quanto riguarda il programma dalle 15 alle 17, spazio alla creatività con il laboratorio per bambini da cinque a dieci anni ‘Oggi cuciniamo noi’. Alle 18, in piazza Fiorucci, si ballerà al ritmo della musica dei Los Locos e di Gianni Drudi, concerto ad ingresso gratuito. A concludere la giornata, alle 20.30, ancora un evento solidale con la cena di gala all’hotel Candeleto, con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore per una scuola di questo territorio.