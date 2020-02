"Doniamoci", per promuovere la cultura del dono a 360°, presentato a Perugia il progetto

Promuovere il senso profondo della donazione e incentivare il volontariato tra i giovani. In poche parole, portare avanti la cultura del dono. In una società che ne ha drammaticamente bisogno, il progetto "Doniamoci" racchiude in sé questo nobile obiettivo e lo fa in team. Sono infatti quattro le associazioni di volontariato, coordinate dal Centro Regionale Trapianti e operanti sul territorio regionale, ad aver pensato e messo in atto questo progetto, che culmnierà nei giorni 8 e 9 Maggio, ma andrà anche oltre. Centro Regionale Trapianti, A.I.D.O. - A.N.E.D. - Avanti Tutta e A.V.I.S., in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale, hanno presentato a Perugia le due iniziative destinate agli studenti delle scuole secondiarie di primo e secondo grado e universitari di tutto il territorio regionale, veri destinatari di un progetto che vuole sollecitare la società tutta.

“Mi voglio donare” e “Talent Doniamoci” sono i titoli dei due concorsi regionali, per i quali si possono trovare le informazioni sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/doniamoci.umbria/

Anche il Cmune di Perugia, attraverso l'assessorato alle politiche sociali e welfare con l'assessore Edi Cicchi, sostiene l'iniziativa: l'assessore ha sottolineato l'importanza del volontariato da far conoscere anche alle giovani generazioni. A prpoposito in particolare della donazione degli organi, la Cicchi ha annunciato come il Comune di Perugia offra anche la possibilità di dichiarare la disponibilità a donare gli organi in sede di rilascio o rinnovo delle carte di identità.

L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria ha sottolineato il proprio entusiasmo nell'essere partner dell'iniziativa Doniamoci: "Prepariamo i giovani ad affrontare il mondo del domani - ha affermato Maria Rosaria Fiorelli - è quello che ci preme, perché la scuola deve formare i cittadini del domani".