Domus Pauperum della Mercanzia al Borgo d’Oro. Seconda edizione della rassegna corale Urbis Cantus, organizzata da Associazione Musicittà e da Coristi a Priori.

Lo splendido salone, ex dormitorio dei poveri e derelitti, ospita una rassegna che vede in campo ben tre compagini corali: la Fra’ Giovanni da Pian di Carpine, il coro dello scientifico Alessi e i Coristi a Priori. Sala affollata all’inverosimile, anche in ragione dell’elevato numero dei partecipanti.

Il gruppo magionese porta il nome glorioso del frate che andò “in terram Mongolorum”, riportandone (si favoleggia) il baco da seta, è diretto dallo strepitoso Sergio Briziarelli che tante volte ha deliziato i perugini col concerto pro-Unicef ai Notari. Esegue brani sofisticati, in parte con l’accompagnamento di Mathilde Signore al violoncello e dello stesso direttore alla tastiera. Amiamo Briziarelli per la sua discreta presenza e per la grande generosità nel dirigere, fra l’altro, Omphalos Voices, il coro LGBT.

Il coro dell’Alessi ha avuto ben tre direttori: Sergio Schioppa, Alessandro Zucchetti (anche chitarrista di vaglia) e, attualmente, Carmen Cicconofri. I 20 studenti dello Scientifico hanno aderito al progetto musicale sotto il coordinamento della professoressa Rita Floridi. Eseguono brani popolari, “da giovani”: Lollipop, Barbara Ann, “Sing, Sing, Sing”, ottenendo meritatissimi applausi.

L’Ensemble Coristi a Priori, nato nel 2015, spazia fra musica rinascimentale e moderna, spiritual, pop e contemporanea. I 40 giovani vengono diretti con bacchetta sicura dalla stessa fondatrice Carmen Cicconofri. Si propongono in tre distinte formazioni: voci femminili, virili e miste. Fanno vibrare storiche pareti e cuori.