Domenica a Monte Castello di Vibio "Pane e d’Oglio festa dell’Olio Extravergine di Oliva”

Domenica 27 ottobre assaggi d’olio nuovo con la manifestazione “Pane e d’Oglio festa dell’Olio Extravergine di Oliva” a Monte Castello di Vibio L' appuntamento sarà a partire dalle ore 11 con la festa dell'olio nuovo e sarà l’occasione per celebrare l’olio nuovo per le vie del borgo. La giornata alternerà degustazione di olio e di vino locale, cibo tipico del territorio, musica dal vivo, passeggiate in compagnia di asinelli e intrattenimenti per i più piccoli.