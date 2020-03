Domani cerimonia a ricordo di Margherita Peccati e Daniela Crispolti

Il 6 marzo 2013, un uomo che riteneva di aver ricevuto torti dalla Regione, andò armato al Broletto e uccise a colpi di pistola due funzionarie, Margherita Peccati e Daniela Crispolti, dopodiché si uccise in un'altra stanza: questo fatto sarà per sempre ricordato come “la tragedia del Broletto”. Il 6 marzo, in ricorrenza del settimo anniversario del tragico evento, all'ingresso della sede regionale del Broletto, alle 9.30 si svolgerà la cerimonia di commemorazione in onore di queste due donne, barbaramente uccise mentre stavano svolgendo il proprio lavoro in maniera onesta