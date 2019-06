Divina Commedia, con Dante Inferno#1un'altra suggestione al Festival Suoni Controvento

Un altra tappa del Festival Suoni Controvento viene annunciata, dopo l'annuncio del concerto di apertura della terza edizione del festival, che vedrà protagonista Marco Mengoni. L'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore svela un nuovo appuntamento del festival in scena nei borghi di Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro dal 21 al 28 luglio.

Sabato 27 luglio alle ore 15.00 nella Grotta di Monte Cucco (con partenza da Pian del Monte) ad andare in scena sarà il progetto Divina Commedia Dante-Inferno #1, performance teatrale di immersione ed emersione dalle grotte, con percorso audio durante la traversata delle grotte. Voce di Ciro Masella, musica e disegno del suono Studio Kronos, assistenza speleologica dell’Associazione La Tramontana.

Il pubblico scenderà lungo la cavità della montagna, immergendosi in un vero e proprio viaggio sensoriale parallelo che lo catapulterà, come Dante, nella discesa negli inferi. Un sogno onirico che sarà accompagnato unicamente dalla voce narrante di Dante, vibrante nell'assoluto silenzio dello scenario naturale della grotta. Alla fine del percorso per i fruitori prenderà così vita una sorta di riemersione che li porterà di nuovo nel mondo terreno. Ad attenderli, per chi volesse proseguire la serata in piena atmosfera Suoni Controvento, un sentiero che li condurrà al concerto del tramonto.

L'evento è a numero chiuso. Ingresso euro 15,00.

Prenotazioni: Associazione La tramontana 351 2827335 - www.grottamontecucco.umbria.it

“Suoni Controvento” si realizza con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria (Giunta e Assemblea Legislativa), Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Comune di Sigillo, Comune di Fossato di Vico, Comune di Costacciaro, in collaborazione con Conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia, Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Tramontana guide dell'Appennino, L'Olivo e la Ginestra, Volo Libero Monte Cucco, Monte Cucco Trekking, CIA Umbria (Confederazione Italiana Agricoltori).