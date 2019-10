"Diversi e uguali", dal 7 al 13 Ottobre in tutta la provincia di Perugia gli eventi per promuovere la conoscenza della dislessia

Arriva su iniziativa dell'Associazione Italiana Dislessia (AID), dal 7 al 13 ottobre 2019 la 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



Anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.



Ecco il programma per l'Umbria

Laboratorio d’arte "Il mondo di Leonardo"

Lunedì 7 ottobre - h. 17.30

Libreria Libri Parlanti, via Carducci, 7 Castiglione del Lago

L’arte di Leonardo vista con gli occhi di un dislessico

A cura di Silvia Bistacchia, genitore, socia AID, insegnante di scuola primaria e sostegno

INGRESSO LIBERO E GRATUITO. Verrà rilasciato attestato di partecipazione “Bottegaio di Leonardo”



Emergenza inclusione per studenti con BES e con background migratorio

Lunedì 07 ottobre 2019 - h. 16.00-19.00

Aula FormaAzione - via Catanelli 19, Ponte San giovanni

Relatori: Marina Enza Locatelli, AID sezione Perugia; Loretta Rapporti, insegnante dislocata nell’USR Umrbia; Giulio Falcioni, associazione Informalmente; Silvia Liuti, associazione FormaAzione progetto Europeo Erasmus “Magic Sens”

Incontro aperto al pubblico, rivolto in particolare ai docenti

INGRESSO LIBERO E GRATUITO



Sportello informativo sui DSA

Lunedì 7 Ottobre, h. 17:00-19:00

Centro Medico Cairoli – Via Fratelli Cairoli, Gubbio (PG)

Uno spazio per consigli e chiarimenti sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento

ACCESSO LIBERO E GRATUITO



Leggiamo insieme: alla scoperta dei libri

Venerdì 11 ottobre - h. 17.00-19.00

Sala ex refettorio, Biblioteca Comunale Sperelliana, via Fonte Avellana 8, Gubbio

Attività integrate per la promozione del libro e della lettura, in rete tra 6 comuni umbri: Spoleto, Bastia Umbra, Corciano Gualdo Tadino, Gubbio, Todi.

Introduce e coordina: Cristina Gaggioli, Formatore AID

Intervengono: Simona Minelli – Assessore alle politiche per la coesione sociale e la promozione della salute; politiche educative e diritto allo studio; politiche giovanili; pari opportunità; edilizia pubblica e socio residenziale ; Paola Tomassoli – Responsabile SIEE – SERVIZIO INTEGRATO ETÀ EVOLUTIVA, Usl Umbria 1, Distretto Alto Chiascio; Marco Battellini – Presidente Associazione Dis e dintorni.; Giulia Bei, Maddalena Capponi e Arianna Fiorucci – Educatrici e tutor in Laboratori didattici per alunni e studenti con DSA; Ivana Carletti – Responsabile Biblioteca Sperelliana di Gubbio

Ingresso gratuito con iscrizione online



I bambini si raccontano: studiare mi piace...con le emozioni cresco

Sabato 12 ottobre 2019 - h. 16.00-18.00

Teatro "La Filarmonica" e Palestra Comunale, Corciano, via del Serraglio

RELATORI: Marina E. Locatelli, socia AID sezione Perugia; Paola Virgili di Stefano, insegnante scuola primaria; Maria Luisa Fiumanò, insegnante scuola primaria; Giuliana Leone, insegnante primaria e formatrice metodo Rio Abierto

Evento aperto al pubblico.

Ingresso gratuito con iscrizione online

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://perugia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-gli-eventi-a-perugia