Distretto militare di Perugia, incontro all’Associazione Porta Santa Susanna

Interessante incontro all’Associazione Porta Santa Susanna sul Distretto militare di Perugia.

Per la precisione, il titolo della conversazione, tenuta dal Generale di Divisione Massimo Iacopi, è stato “Il Distretto militare di Perugia: la memoria militare, politica e storica della città”.

Partner dell’evento culturale, la Famiglia Perugina, rappresentata dal presidente Giovanni Brozzetti, che ha porto un breve saluto.

Relazione fitta di date e di dati, di nomi e statistiche, frutto di una ricerca storico-documentale di grande interesse. La conferenza è stata introdotta dal saluto del presidente Galeno Scattini, dal Consigliere Giuseppe Severini, alla presenza del professor Franco Bozzi, della Commissione cultura dell’Associazione.

Il Distretto di corso Garibaldi, entrata da piazza Lupattelli, è un Ente militare nato dopo la realizzazione del processo unitario nazionale.

Questa struttura ha rappresentato, per oltre 135 anni della storia italiana, il punto di raccordo tra il cittadino e l’istruzione militare. Iacopi ha ricordato che – fino all’abolizione della leva del 2004 – in questo luogo sono confluiti tanti giovani per la cosiddetta esperienza dei “3 giorni”, ossia per essere sottoposti agli esami relativi alla idoneità psico-fisica.

“Quanti malanni sono stati diagnosticati a giovani che non sapevano di averne, in tempi nei quali la salute non era ancora adeguatamente controllata”, ha osservato.

Ma il distretto militare è stato anche testimone, nel caso specifico di Perugia, di episodi importanti della nostra storia nazionale. Tuttora esso custodisce, insieme agli Archivi di Stato, la memoria militare della regione.