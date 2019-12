Urban Club Perugia, un Natale all'insegna del raggae e degli anni '80 e '90

Urban Perugia, venerdì 20 dicembre torna il VACANZE DI NATALE PARTY. Il Friday I'm in Rock avrà lo spirito tipico degli Urban party con l'aggiunta di tanto spirito Natalizio e tanti anni '80 e '90.

Sabato 21 dicembre per la prima volta all' Urban sbarca invece Riddim Party. Si tratta di una festa reggae/dancehall nata e cresciuta a Perugia, che tratta la pista da ballo con musica strettamente jamaicana senza contaminazioni. In consolle ci saranno Chiskee e Meeen

Queen di eccezione le ragazze del Riddim Squad composto da più "GYAL" e capitanate "Linda Ohli". Alle foto Alessio Cambiotti aka Il Chopy.

Mercoledì 25 dicembre, la sera di Natale, Friday I’m in Rock ospiterà invece il leggendario Renna Party che prende vita solo nei mesi più freddi dell’anno e in serate particolari.