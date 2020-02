Perugia, il reggae in centro storico: Blaze Up Family al Marla, dubplate edition con Serious Thing

La Blaze Up family torna al Marla. Appuntamento il 21 Febbraio con la dubplate edition. Ospiti da Milano, per la prima volta a Perugia, Serious Thing outta Run di Danz e Leoncavallo Yard. Prima e dopo le selezioni della Blaze Up Family, Mister Joint Selecta & Zionet Roots&Culture.

Formato nel 2013 da Fede e Loris, Serious Thing è uno dei più attivi promoter italiani e da anni anima le migliori Dancehall del nord Italia e non solo. Attualmente il sound è composto da Fede, Loris, Pange, Mr. Mosa e Steve MoreVibes.