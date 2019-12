Il Festone di Capodanno "all night long" è al 110 di via Pascoli

Per chi dsidera davvero strafare la notte di San Silvestro, andando avanti con i festeggiamenti a oltranza fino alle luci dell'alba, fino alla prima colazione del 2020 il posto giusto è il 100dieci di via Pascoli, giusto a due passi a piedi dal centro storico.

La festa più lunga dell'anno aprirà i battenti alle 00.30 e offrirà musica e divertimento in ben tre sale in contemporanea, per andare incontro a tutti i gusti.

SALA MERCOLEDì ROCK

- Concerto Live (TBA)

- Roghers DJSET fino al mattino (rock n roll '50, brit, indie rock, punk rock classici, sing along emozionali + almeno un pezzo di Lucio Dalla da urlare insieme perché per noi è importante farlo almeno una volta all'anno!)

SALA KARAOKE + COMMERCIALE

- DJSET commerciale, trash e svariati slanci pop da sgolata notturna, hits estive e reggaeton a prova di bacino.

- KARAOKE TRASH by Nicola Piro

SALA PRESABBENE (Reggae/Dancehall/Hip Hop)

- BLAZE UP

- Zionet Roots&Culture & Mr.JOINT Selecta

+ Master Dread / Sampla / Djeebigjoe

special guest: Dj Dibba from Roma



Inoltre, non mancheranno

surf meccanico GRATIS per tutta la notte

una piramide

area SUMO

3 aree bar (una per sala) per non dover subire la classica fila di capodanno ed guardaroba spazioso per lasciare i vostri capi antivento.