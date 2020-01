Blaze Up dubplate edition al Marla di Perugia il 10 Gennaio

Venerdì 10 Gennaio 2020 presso il Marla di via Bartolo a Perugia ci sarà il BLAZE UP dubplate edition (Dinamite Sound). Special guest saranno Dinamite Dina Alex Pinna. Pre & after con Mr.JOINT Selecta & Zionet Roots&Culture



Si tratta della quarta "danz" della stagione 2019/20 per la BLAZE UP crew in pieno centro strorico. Un venerdì al mese pieno di ospiti molto speciali per gli amanti del reggae.