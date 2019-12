Al Matrioska by Follia arriva il Memories Christmas Party

Sabato 14 dicembre, alla discoteca Matrioska by Follia in località Sant'Angelo di Celle a Deruta, sarà un Natale all’insegna dei ricordi. Arriva infatti l’appuntamento con il ‘Memories Christmas Party’. Una serata evento a cura della direttrice artistica Rita Parrone, che farà rivivere le atmosfere e le emozioni degli anni ’80 e ’90, quando lo storico locale notturno era un vero e proprio ‘tempio del divertimento’ del sabato sera perugino. In consolle i dj Gianluca Manciucca, Stefano Martina, Andrea Cristofari e Roberto Subicini faranno suonare i successi di un tempo, in un ambiente reso ancora più magico dalle scenografie di Emy Steri. L’evento, nato per festeggiare insieme l’arrivo del Natale in maniera divertente a ritmo di musica, unirà i giovani di ieri con le nuove generazioni, che potranno scatenarsi in pista per una notte di grande festa.

L’ingresso alla serata è gratuito. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 335.1286392.