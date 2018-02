Tutte le hit dance del 2000 per un party da non perdere al Vanilla

Sabato 17 febbraio nella discoteca più in voga del momento a Perugia, un party dallo stile divertente e di tendenza, con l’eclettica scelta musicale dei deejay del Vanilla con lo sfondo arricchito da una coivolgente e sexy animazione e una scenografia accattivante. Tre sale differenti per tre generali musicali differenti, al Vanilla si soddisfano i gusti musicali di ognuno.

Al Vanilla, infatti, è possibile trovare la Sala Tropicana, per gli amanti della musica latina, la Main Floor per chi ama la salsa, e la Second Floor, dove troveremo le serate a tema (Kizomba, Salsa Classica, Timba Cubana).

Prezzi: Ingresso uomo con drink incluso 15€ Ingresso donna con drink incluso 12€

Per info. & riservazioni tavoli: 3209798595 o 3403943323

Servizio navetta da: Perugia Piazza Grimana ( partenza 00:30 - 01:15, ritorno indicativamente 4:00 - 5:00 ) - Bastia Umbra - Todi - Marsciano - Foligno - Spoleto