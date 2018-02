Al Serendipity per la prima volta live in umbria un grande artista americano. I dettagli della serata

Un altro grande evento sabato 17 febbraio 2018 al Serenedipity di Foligno. Per la prima volta in Umbria si esibirà Amp Fiddler, eclettico artista americano che presenterà nell Rec Room del club il suo imperdibile live. Oltre al suo show ci saranno i DJ set di Franco B e Luca Padula.

La Play Room, invece, ospiterà lo showcase techno dei migliori DJ della zona: Giesse, Marco Ragni, Roberto Valentini, Filíp e Eloche. Tastierista, cantante e produttore, Amp Fiddler ha lavorato con personaggi del calibro di George Clinton, Prince, Moodymann, Jamiroquai, Theo Parrish, The Brand New Heavies, Seal solo per citarne alcuni. Ha insegnato come usare il suo Akai MPC60 a J Dilla, con cui ha co-prodotto due tracce del suo ultimo album Amp Dog Knights. Sabato 17 proporrà nella Rec Room del Serendipity un live in cui funk, RnB, house e techno si fondono in una miscela unica dal sapore Detroit. Dopo aver studiato jazz nella nativa Detroit con Harold McKinney, inizia la sua carriera girando in tour con il gruppo Enchantment.

Successivamente, a metà degli anni 80, collabora e suona come tastierista con George Clinton e il suo collettivo Parliament/Funkadelic, oltre ad iniziare a produrre in studio. Nel 1990 esce il suo primo album With Respect. Da lì in poi una carriera sempre più in crescita, che lo porta a lavorare anche con Carl Craig e con l’etichetta Planet-e. Il suo ultimo disco Amp Dog Knights, che riprende le storie di Detroit di Waltz Of A Ghetto Fly del 2003 ispirate ai personaggi incontrati nella sua infanzia, è il secondo album uscito negli ultimi due anni dopo la pausa iniziata nel 2006 dovuta alla tragedia familiare che l’ha colpito, ovvero la morte di suo figlio. Un ritorno atteso, forte, potente e straordinario, così come lo sono la sua musica e le sue performance live.