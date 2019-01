Il Gigante, fuori il disco "La rivolta del perdente": concerto e presentazione al Supersonic

"La rivolta del perdente". Ecco il primo Lp della band umbra Il Gigante, uscito sul mercato il 15 gennaio e che domani, sabato 19 gennaio, sarà presentato ufficialmente al Supersonic di Foligno, con un concerto-evento.

“L’album La Rivolta del Perdente nasce dall’esigenza di esprimere a voce alta un sentimento - racconta la band - , un pensiero nascosto che di questi tempi, in una società che chiede, anzi, esige la perfezione, tendiamo a sopprimere. Il pensiero in questione è la paura di mostrare la propria umanità che potrebbe portare ad una serie di disagi tra cui il sentirsi inadeguati, sbagliati ed emarginati, quindi, in sostanza, sentirsi dei perdenti".



E ancora: "Parliamo di persone che convivono ogni giorno con il pensiero di valere poco e niente per la società ma che se ne fregano continuando questa guerra per affermare quotidianamente la propria realtà fatta di errori, grosse fatiche e piccole gioie Charlie, ad esempio, parla proprio di questo conflitto tra “il torto e la ragione”, questa continua ricerca della verità controvento e contro il pensiero comune che troviamo anche nel testo di Pace: 'il pensiero comune è il pensiero facile. Pensa diverso, pensa difficile'".

La rivolta del perdente è un disco "che ha anche un tono molto intimo, parla perlopiù di esperienze personali che hanno cambiato profondamente il nostro pensiero vedi ad esempio Nagarayache parla di una ricerca della libertà più assoluta nella natura selvaggia, o viviamo per non morire mai più che si interroga profondamente sul senso della vita e della morte. In sintesi La Rivolta del Perdente può essere tradotto in la ricerca della verità che finirà solo abbattendo i muri dell’egocentrismo, dell’individualismo e del perbenismo ipocrita".