Super diretta Facebook per "Doniamoci": 10 artisti dello spettacolo e della musica e boom di visualizzazioni

Boom di visualizzazioni per la diretta Facebook “Doniamoci”, promossa dal Centro Regionale Trapianti e le associazioni Aido- Aned - Avanti Tutta e Avis.

Sono state circa 30.000 le visualizzazioni con oltre 50 ospiti, 4 associazioni di volontariato con i rispettivi presidenti nazionali, circa 10 gli artisti del mondo della musica e dello spettacolo che hanno contribuito al grande successo della diretta trasmessa non solo sui social network, ma anche in diretta televisiva su Umbria tv e radio su Umbria Radio. Tra i primi interventi c’è stato quello dell’Assessore alle Politiche sociale del Comune di Perugia Edi Cicchi, che ha ribadito l’importanza del mondo associativo e la propria vicinanza al progetto “Doniamoci”.

Tantissime e divertenti le incursioni da parte di artisti del mondo dello spettacolo e della musica, come: il misterioso Magic Andrea, il pianista Maurizio Mastrini, il prestigiatore Andrea Paris, la cantante Annalisa Baldi, il cantante e imitatore Antonio Mezzancella e il ventriloquo Nicola Pesaresi e i 7 Cervelli.

Non sono mancate le testimonianze dirette di trapiantati, come: Marta Nizzo (campionessa di tennis); Stefano Selva (campione di tiro con l’arco); Dini Sonia e Tommaso Mariano; che hanno raccontato la loro esperienza di rinascita. In diretta con “Doniamoci” anche i giovani del Gruppo Giovani e Servizio Civile Avis, per il mondo della scuola sono stati ospiti diversi docenti e alunni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto “Doniamoci” avrebbe previsto un grande evento di due giorni l’8 e il 9 maggio (evento posticipato a data da destinarsi), che a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stato ripensato sotto forma di diretta facebook, ma rimangono sempre valiti i suoi obiettivi: promuovere la cultura del dono sensibilizzando la popolazione del territorio alla donazione; consolidare il rapporto di cooperazione tra le varie associazioni di volontariato, coinvolgendo particolarmente i giovani e le scuole; avviare politiche coordinate sulle tematiche formative della popolazione rivolte all'acquisizione di corretti stili comportamentali e relazionali in materia di solidarietà.