Dinamiche sociali, workshop speciale al Molino della Catasta

Workshop speciale al Molino della Catasta, via della Trota, in Ponte Felcino. Sabato 9, alle 14:00, si parla di esperienze sulle quali riflettere. Lo propone l’associazione “Il Cerchio” Umbria (Associazione di Gruppoanalisi) per iniziativa del suo presidente, lo psichiatra Bruno Chipi.

Conduttori Gemma Bolognini e Diego Bravetti. Osservatori esterni: Fabiana Bavone ed Elisabetta Forghieri. Responsabili scientifici Francesca Vitale e Bruno Chipi.

Ma vediamo di che proposta si tratta.

“Incontrarsi e confrontarsi in un gruppo allargato, condotto da specialisti esperti in dinamiche psico-sociali”, ci dice Chipi.

Con quali obiettivi?

“Sperimentare quali sono i processi consapevoli e inconsapevoli, individuali e collettivi, che si attivano quando numerose persone si trovano a condividere uno spazio comune”.

Per raggiungere quale scopo?

“Ad esempio, per imparare a ricercare una possibile mediazione tra le proprie reazioni emozionali e il proprio comportamento sociale”.

Insomma, possiamo imparare a dominare le emozioni, per vivere meglio?

“Esattamente. E soprattutto a migliorare la gestione delle proprie emozioni, la propria capacità relazionale e comunicativa nelle situazioni di stress”.

Già, lo stress: primo nemico della vita individuale e collettiva nella società contemporanea.

Ma, chiediamo, cosa è un gruppo “allargato”?

“È un dispositivo di intervento psico-sociale attraverso il quale è possibile sperimentare che la condivisione e il confronto in gruppo, mediante il dialogo, possono contribuire alla costruzione del benessere personale e collettivo, migliorando le proprie capacità comunicative e relazionali”.

Insomma, dobbiamo imparare a parlare, a sfogarci in modalità ‘controllate’?

“Per valorizzare la specificità dell’esperienza, è opportuno attenersi ad una prima semplice indicazione: parlare liberamente, cercando di esprimere tutto ciò che in quel momento viene pensato e/o vissuto: sensazioni, immagini, esperienze di vita, riflessioni, sogni”.

In pratica, esternare il nostro interiore per divenire migliori?

“Anche questo, ma non solo. La vita è intessuta di relazioni. Si vive tanto meglio quanto più si comunica con chiarezza, senza remore e ipocrisie”.

Chi può partecipare?

“Tutti, purché maggiorenni. È necessario inviare la propria adesione all’indirizzo mail infogruppoallargatopg@gmail.com, indicando: nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio e professione”.

Un’esperienza che ci sentiamo di consigliare ai nostri lettori.