"Difendere la vita al tempo del gelo demografico e della crisi della maternità" ne parla a Perugia il Movimento per la Vita

Come ogni anno il Movimento per la Vita di Perugia propone agli associati e a chiunque abbia interesse a questi argomenti, un incontro di approfondimento sul tema della vita, per offrire una chiave di lettura adeguata del tempo attuale. Il titolo scelto per la riflessione di quest'anno è "Cuore a Cuore, ovvero difendere la vita al tempo del gelo demografico e della crisi della maternità".

L'incontro si terrà domenica 29 settembre alle ore 15 presso la Sala San Francesco del Convento di Monteripido.

L’argomento sarà trattato in due relazioni, con uno spazio per le domande dei presenti. Di seguito avverranno le comunicazioni sulla attività in programma per il Movimento per la Vita e per i Centri di Aiuto alla Vita di Perugia e della regione, e di altre associazioni che si occupano di temi affini.

A trattare gli argomenti saranno la giornalista Eugenia Roccella, già Sottosegretario alla Salute, e la prof. Assuntina Morresi, Presidente del MpV di Perugia e Umbria.