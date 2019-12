Un week-end ricchissimo di eventi: Natale, buon cibo e shopping per tutti. Ecco i migliori dieci appuntamenti

Un fine settimana ricco di eventi e menifestazioni in tutta la provincia di Perugia è quello che stiamo per vivere: sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 non c'è posto per la noia.

Ecco allora i dieci eventi da non perdere in questo fine settimana di Dicembre.

1. La parola d'ordina è sicuramente "Natale", sebbene anche per gli amanti della gastronomia a chilometro zero ci sarà il da fare. Infatti va inscena anche l'ultimo week end di Frantoi Aperti Umbria, che vedrà cionvolti i comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Giano e ancora Assisi, Campello sul Clitunno, Trevi, Spello e Foligno.

2. Ancora gatsronomia per gli amanti del buon mangiare tipico, con il gradito ritorno della Festa della Cipolla di Cannara in versione "winter", che si ripeterà anche nel prossimo fine settimana.

3. Il Natale con la sua magica attesa pervade ogni borgo dell'Umbria: a cominciare dagli eventi perugini del Natale Stellare, che in questo week end prevede un programma ricchissimo di attrazioni ed eventi per ogni età.

4. Imperdibile il funambolo Andrea Loreni oggi a Ponte San Giovanni (Perugia), che farà stare con il naso in su grandi e piccini.