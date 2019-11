Dieci donne con sclerosi multipla raccontano la loro storia con uno spettacolo teatrale: è un'iniziativa di AISM

Saliranno sul palco del teatro L'arca di Ellera di Corciano sabato 30 novembre (ore 18) per raccontare la loro malattia. Sono dieci donne affette da sclerosi multipla, con diversi livelli di disabilità anche gravi, che alla fine di un laboratorio autobiografia dureato due anni e promosso da ASIM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), hanno affidato i loro scritti e versi a un'attrice professionista. L'evento è un 'reading' teatrale, e loro stesso saranno sul palco a leggere le proprie storie. "Questo è il mio luogo" il titolo scelto, un inno alla resilienza e al mettersi in gioco nonostante la malattia.

Il laboratorio è stato ideato e condotto da Marina Biasi, psicologa specializzata in metodologie autobiografiche presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, attiva in vari ambiti sanitari e da quattro anni con l'associazione Daniele Chianelli presso l'oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia. Il reading di sabato in particolare è promosso da AISM Perugia ed è curato da Federica Bracarda, attrice diplomata presso il Centro Universitario Teatrale di Perugia.