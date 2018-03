Un risotto per oltre mille persone, sei cuochi e l'immancabile frittata record: tutti gli ingredienti di "Diamante Nero"

Sarà un viaggio alla scoperta dei 5 sensi quello che ci si appresta a fare a Scheggino il 7 e l’8 aprile in occasione della tredicesima edizione de Il Diamante Nero. Il tradizionale appuntamento dedicato alla valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione, promosso dal Comune di Scheggino, si rinnova, a partire dalla collaborazione con Epta Confcommercio Umbria, attraverso “I Tesori della Valnerina” per la promozione dei prodotti tipici del territorio.

Grande novità di quest’anno saranno gli show cooking e la sfida da Guinness al tartufo tra la maxi frittata, con 2.600 uova e 70 kg di tartufo, e il risotto che vedrà impiegati 60 kg di riso, appuntamenti che vedranno quali madrine la conduttrice televisiva Elisa Isoardi e Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch. Ma il ricchissimo programma vedrà per entrambe le giornate anche dibattiti, concerti, animazioni per bambini, esposizioni, estemporanee di pittura e la presentazione anche di una speciale fragranza da parte di un maestro profumiere.

Il Diamante Nero 2018, infatti, vuole soddisfare tutti e 5 i sensi. L’esaltazione della bellezza saprà viaggiare attraverso il palato grazie al Re della tavola, sua maestà il tartufo, affiancato dai prodotti tipici della Valnerina. Le note di questo straordinario prodotto verranno decantate dal maestro profumiere Mauro Malatini, che darà vita ad una fragranza dedicata all’essenza di Scheggino. Discese con il rafting lungo il fiume Nera risveglieranno il gusto dell’avventura mentre i bambini alzeranno il naso per ammirare abili trampolieri.

Si potranno ascoltare le note di sapienti musicisti itineranti ed essere incantati dall’arte degli chef che abilmente fonderanno sapore e cultura sotto l’occhio vigile di una conduttrice ironica come Elisa Isoardi. Il sabato sera sarà affidato ad uno spettacolo teatrale spiritoso qual è quello del Café Chantant di antica memoria, accompagnato da una Orchestra Swing Anni ’20. Ma la gioia domenicale avrà in piazza il grande spettacolo della sfida tra una frittata ed un risotto, da guinness, rigorosamente alle note di tartufo, di canto, di poesia, di bellezza a cui testimonianza non poteva non risplendere la corona di Miss Italia 2017.

Fin dalle prime ore del mattino il suggestivo centro storico di Scheggino si presenterà al pubblico con un percorso che abbraccerà tutti i luoghi a tema della Manifestazione: stand con prodotti d’eccellenza della Valnerina, aree attrezzate per degustazioni continuative, aree per famiglie e bambini, musei, sport e natura, artisti, musicisti itineranti e spettacoli dal vivo.

“E' con vero piacere - è il commento del sindaco Paola Agabiti - che ci accingiamo anche quest'anno a dare vita all’iniziativa più prestigiosa del Comune di Scheggino, Il Diamante Nero 2018, una manifestazione culturale ed enogastronomica di valorizzazione del nostro più pregiato prodotto tipico locale: il tartufo e delle sue terre di coltivazione. Riteniamo, anche con un po’ di orgoglio, che Il Diamante Nero di Scheggino, giunto ormai alla XIII edizione, sia diventato un evento caratterizzante l'intero territorio della Valnerina.

Un apporto fondamentale all’edizione 2018 lo dà la Famiglia Melotti che, grazie a 6 cuochi, preparerà in un’ora un enorme risotto al tartufo per oltre mille persone. A Scheggino arriverà infatti l’8 aprile il grandissimo paiolo di rame dell’azienda veronese, già protagonista di numerosi appuntamenti tra cui anche una paiolata gigante in occasione di Expo Milano. Accanto alla realizzazione della frittata al tartufo più grande del mondo lungo le sponde del fiume Nera, infatti, si aggiungerà il risotto veronese, grazie alla salda collaborazione tra la Urbani Tartufi e Riso Melotti. Ed in particolare il ‘diamante nero’ della terra incontrerà l’‘oro bianco’ di Isola della Scala, il riso vialone nano. “Un’idea che fin da subito - evidenzia Gianmaria Melotti - avevo proposto alla famiglia Urbani e che ora si è concretizzata. Siamo lieti di poter ancora una volta preparare il nostro piatto forte abbinato al tartufo, che riscontra sempre un clamoroso successo”.

Tutte le informazioni su Il Diamante Nero, le immagini delle passate edizioni ed il programma integrale sono disponibili nel sito internet www.diamanteneroscheggino.it