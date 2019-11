Il diabete "in un click", una mostra fotografica a Perugia per conoscere il diabete

Il diabete, ovvero "Mister D... In un click": è questo il titolo della mostra fotografica che dal 23 al 30 novembre animerà gli spazi della Loggia dei Lanari a Perugia. L'iniziativa è promossa dall'associazione Diabete OnBoard in collaborazione con il coordinamento regionale associazioni per il diabete, Corediab Umbria, e con il patrocinio del Comune di Perugia. L'inaugurazione dell'esposizione è in programma sabato 23 novembre alle ore 17,30.

"L'idea – spiega il presidente Riccardo Vinciarelli - nasce dall'esigenza di focalizzare l'attenzione pubblica sul mondo Diabete e quale strumento può essere più efficace di una fotografia? Guardando un'immagine non si resta passivi: suscita sentimenti come la curiosità, le emozioni, ci fa riflettere. A volte una fotografia, più di altre sollecitazioni, può rivelarci qualcosa di nuovo e può valere più di mille parole. La mostra fa parte di un progetto d'informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che significa vivere con una malattia cronica come il diabete di tipo 1".

Con questa iniziativa si conclude il ciclo di eventi che l’associazione perugina ha promosso in occasione della GMD (Giornata mondiale del diabete), che si è celebrata lo scorso 14 novembre.