Decathlon apre un nuovo punto vendita a Perugia

Nella terza decade di marzo aprirà le sue porte un nuovo punto vendita Decathlon, esteso su una superficie vendita di 5.000 mq, a Perugia.

La superficie totale del punto vendita è di 6.000 mq.

La differenza, ce la spiega Andrea Salvatore, Direttore del punto vendita:

“Abbiamo voluto dedicare ampie zone per la pratica dello sport. Sia interne che esterne: una metà campo da tennis, un campo di calcio a 5 e basket, il simulatore vela, B i k e f i t t i n g c i c l i s m o p e r m i s u r a z i o n e antropometrica. E ancora, due campi omologati: da basket (ad utilizzo gratuito) e da paddle (utilizzo a pagamento), un’area attrezzata per il calistenics e il cross training ed infine un percorso ciclopedonale. Presenti ovviamente gli spogliatoi muniti di docce, a disposizione gratuita per i clienti con Carta Decathlon. E’ il nostro modo di dare seguito alla Mission: Rendere accessibile lo sport al maggior numero di persone.

Perugia è un città in un territorio dalla forte vocazione sportiva con molte aree verdi, sarà un terreno ideale per la diffusione dello sport”.

Per sottolineare il rapporto con la città ed il patto che il punto vendita vuole siglare con i cittadini per diffondere lo sport, sono stati organizzati diversi momenti:

SPORTDAYS: eventi gratuiti pensati per coinvolgere tutti gli sportivi in possesso della carta Decathlon. Un’occasione imperdibile per conoscere nuove discipline e ottenere informazioni sul dove e come praticarli.

Iscrizioni: http://eventi.decathlon.it/

1 0 Marzo h15: RUNDAYS. 4/5 Km presso il Percorso Verde in città. In collaborazione con AVIS Perugia.

17/18 Marzo: BASKETDAYS. Torneo 3 vs 3.

-17/18 Marzo: BIKEDAYS. Gara amatoriale/percorso ciclabile per bambini.