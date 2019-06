Il campione francese della Juventus, David Trezeguet, al Centro Commerciale Collestrada

Sabato 15 giugno alle 16 David Trezeguet sarà al Centro Commerciale Collestrada per presentare Finesse 17, una nuova linea cosmetica formulata in collaborazione con Marco Fazzari titolare di Finesse, azienda specializzata in prodotti con l’Allume di Potassio.

I prodotti saranno forniti per il lancio in Italia a Coop Centro Italia e presentati dall’ex calciatore, campione del mondo, oggi brand ambassador Juventus nel mondo.

Il progetto è stato realizzato grazie all’azienda ternana Efit Srl il cui titolare Valerio Zafferani è riuscito in questo accordo triangolare con

Trezeguet e Coop Centro Italia.

Gli interessati potranno incontrare David Trezeguet che sarà disponibile per foto e autografi, il 15 giugno alle ore 11 presso l’IperCoop di Terni e alle ore 16 presso il centro Commerciale Collestrada.