Darsena Live Music: il tour di presentazione del disco d'esordio dei Dunk, fa tappa a Castiglione del Lago

La Darsena di Castiglione del Lago si conferma punto di riferimento per la musica di qualità. Sabato 16 giugno (ore 23,30 - ingresso 8 euro) sul palco saliranno i Dunk, superband con i fratelli Giuradei, Ferrari dei Verdena e Pipitone dei Marta sui Tubi. Continua così il tour dei DUNK che tornano dalle nostre parti e scelgono il club in riva al Trasimeno per la loro data estiva umbra.

I DUNK sono i fratelli Ettore e Marco Giuradei, protagonisti del mondo indie bresciano, Luca Ferrari dei Verdena e Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi e O.R.K.: hanno debuttato il 12 gennaio con per la presentazione dell’omonimo disco d’esordio, pubblicato da Woodworm Label, un lavoro robusto, viscerale, tormentato e visionario. Al centro, l'eterna lotta tra l'uomo e la sua coscienza, l'amore maniacale per le cose che non potrà mai avere, i dubbi sulla vita e sulla sua importanza.

Le nuove liriche di Ettore Giuradei, assente dalle scene musicali dal 2015, si sposano con una batteria corposa e materica, giri di chitarra che regalano sfumature inedite, tastiere che intessono la struttura profonda dei brani. Sia che si parli della scrittura che del live, “DUNK” è quel livido, che per quanto faccia male, continuiamo a toccare.

Marco Giuradei (tastiere, synth, cori) e Luca Ferrari (batteria) si conoscono per caso, durante una data del progetto Giuradei a Bergamo. L'amicizia si rafforza, negli anni, con una serie di interminabili Jam Session all'HenHouse Studio di Albino. Nel frattempo Ettore (voce, chitarra), fratello di Marco e deus ex machina dei Giuradei, comincia a scrivere nuove canzoni con testi ispirati ad autori come Carmelo Bene e Antonin Artaud, toccando principalmente il tema del doppio e di una certa inadeguatezza dell'esistere. I Dunk esordiscono ufficialmente ad aprile 2017 in occasione del decennale della Latteria Molloy: il riscontro di pubblico è notevole ma i tre sentono che ai pezzi manca qualcosa. Ettore, fan dei Marta sui Tubi, contatta quindi il chitarrista Carmelo Pipitone: la band torna in sala prove a comporre nuovi pezzi che presenta poi, nel corso dell'estate, in alcuni live esclusivi. Il primo si è svolto proprio in Umbria grazie al Riverock festival di Assisi che li ha ospitati ad agosto 2017 per la loro prima esibizione dal vivo.

A settembre 2017 i Dunk si trovano in studio e registrato il primo album omonimo, che raccoglie tutto l'entusiasmo di questa manciata di mesi passata insieme: un disco poco pensato, suonato di pancia, a cuore aperto. DUNK è ricerca di una forma, è lasciarsi alle spalle la canzone, è avanzare verso un’opera, dentro la meraviglia.