Una primavera tutta dedicata alla musica alla Darsena Live Music: il programma completo dei concerti

Dopo una partenza al fulmicotone nel mese di marzo con un concerto a settimana, la Darsena Live Music annuncia il cartellone completo dei mesi di aprile, maggio e giugno. Una primavera tutta dedicata alla musica dal vivo quella del locale di Castiglione del Lago, che sarà inaugurata sabato 7 aprile(ore 23.30, ingresso libero) dall’electro-hip hop del quartetto di Montreal Random Recipe.

Ospiti abituali del Montreal International Jazz Festival e del Festival d'été de Québec, i Random Recipe hanno inoltre calcato i palchi di Francia, Belgio, Islanda e Stati Uniti, vincendo numerosi premi per le loro performance. Dopo il lancio del loro vivace debutto ‘Fold it! Mold it!’ (2010), i Random Recipe hanno collaborato con artisti di fama internazionale come Pierre Lapointe, DJ Champion e Jérôme Minière. All’album d’esordio hanno fatto seguito i full-length ‘Shake it! Bake it!’ (2011), ‘Kill the hook’ (2013) e ‘Distractions’ (2018), tutti caratterizzati da una frizzante miscela di ritmi hip-hop, sonorità electro e testi introspettivi. Cercando di incanalare su disco le loro performance live energiche e caleidoscopiche, la band mette in campo tutta la gamma di strumenti di cui si serve, dai synth all’Omnichord, creando una fusione di generi, atmosfere e suggestioni.

Il programma di aprile proseguirà poi con Stop Stop! (sabato 14 aprile), Lstcat (sabato 21 aprile) e Babbutzi Orkestar (sabato 28 aprile). Appuntamento speciale venerdì 27 aprile con la finale regionale del contest Arezzo Wave Live Band, che vedrà affrontarsi dal vivo sul palco della Darsena le band selezionate nelle serate di semifinale. Con un cartellone di eventi che punta, quest’anno in modo particolare, alle proposte internazionali riservando il consueto spazio alle band locali emergenti e ai progetti italiani più interessanti, la Darsena prepara il pubblico alla stagione dei concerti estivi, che entrerà nel vivo tra maggio e giugno: The Mighties con The Sound of Monkeys (5 maggio), Serafyn (12 maggio), Balefullies (19 maggio), Kristal and Jonny Boy (26 maggio), Le Capre a Sonagli (2 giugno), Generic Animal (9 giugno), Dunk (16 giugno), Roxy Lavish & the Suicide Cult (20 giugno), Paletti (23 giugno), Thunder Fox (28 giugno) e Oh! Gunquit (30 giugno).

Anche per la stagione 2018 la Darsena si conferma punto di riferimento la musica di qualità, con un programma già ricco a cui si aggiungeranno di mese in mese sorprese e iniziative speciali.