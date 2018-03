La Darsena Music Live riapre i battenti: ecco la data dell'apertura della stagione 2018

Una delle realtà più longeve della scena musicale regionale e nazionale si prepara a una nuova, eccezionale stagione: è imminente l’apertura per la Darsena Live Music, storico locale di Castiglione del Lago. Ad aprire il cartellone 2018 sabato 3 marzo (ore 23.30, ingresso gratuito) sono attesi The Cope Street Parade, vivace ensemble australiano. Nati nel 2009, The Cope Street Parade sono in grado di fondere ritmi energici con un songwriting personale, spaziando dal folk al pop, dal gypsy allo swing. Tra ballate romantiche e pezzi che virano decisamente sul ballabile, rievocano lo spirito retrò di artisti come Louis Armstrong, Louis Prima, Father John Misty e Leadbelly, oscillando tra classico e contemporaneo. Il calore dello swing di matrice gypsy incontra il jazz tradizionale di New Orleans, creando uno stile musicale che la band stessa definisce genuinamente australiano.

Il programma dei concerti proseguirà poi per tutto il mese di marzo con altre interessanti realtà del panorama indipendente umbro e italiano e qualche appuntamento speciale. Il cartellone prevede per sabato 10 marzo Il Gigante, band vincitrice del contest Arezzo Wave Live Band Umbria 2017, sabato 17 marzo G Fast & the Freaks Orkestar, progetto di Gianluca Fasteni in formazione allargata, sabato 24 marzo Il Re Tarantola, alter ego indie-lofi del cantautore Manuel Bonzi, e il 31 marzo Nohaybanda!, trio electro-math-postrock, ricodificati secondo uno stile personale. Programma completo anche per aprile con Random Recipe (sabato 7 aprile), Stop Stop! (sabato 14 aprile), Lstcat (sabato 21 aprile) e Babbutzi Orkestar (sabato 28 aprile).

Con un cartellone di eventi che punta, quest’anno in modo particolare, alle proposte internazionali riservando il consueto spazio alle band locali emergenti e ai progetti italiani più interessanti, la Darsena Live Music prepara il pubblico alla stagione dei concerti estivi, che entrerà nel vivo tra maggio e giugno: solo per dare qualche anticipazione, The Sound of Monkeys, Serafyn, Kristal and Jonny Boy, Le Capre a Sonagli, Generic Animal, Roxy Lavish, Thunder Fox e Oh! Gunquit.

Anche per la stagione 2018 la Darsena si conferma punto di riferimento la musica di qualità, con un programma già ricco a cui si aggiungeranno di mese in mese sorprese e iniziative speciali.