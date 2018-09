Castiglione del Lago: quinta edizione del festival di Umbria Noise. Il meglio della scena umbra sul palco della Darsena

Alla sua quinta edizione la festa annuale di Umbria Noise in compagnia della miglior musica in circolazione made in Umbria torna in riva al lago Trasimeno. Parte della più interessante scena umbra sarà protagonista di due giorni di festival ‘Umbria Noise by the lake’ come sempre sul palco della Darsenadi Castiglione del Lago, il 14 e 15 settembre 2018.

Umbria Noise torna quindi - grazie alla collaborazione tra il collettivo del progetto Umbria Noise e lo storico locale di Castiglione del Lago (spazio che è una vera e propria istituzione per la musica live in Umbria con alle spalle alcune decadi di gloriosa attività) - a far suonare i giovani musicisti emergenti della nostra regione, tra varie proposte e generi musicali.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 22.30. Venerdì 14 settembre si parte con Fuzzo Raimi, Rorschach Inc. e Il Bacio della Medusa. In apertura e chiusura serata il dj set, rigorosamente “in vinile”, di Emiliano Pinacoli. Sabato 16 settembre toccherà a Nicola Caboto, Spumante e Melancholia. Finale con l’ormai famoso Karaoke Trash a cura Nicola Piro.

Sei concerti in totale, tra artisti e band emergenti, e poi dj set, karaoke trash e la presenza di molte delle realtà umbre che vivono di musica, ma anche spazio al disegno con live drawing di artisti umbri tutte e due le sere a cura della Biblioteca delle Nuvole e il Factory Brand di Roberto Lucarelli.

Cosa è Umbria Noise Umbria Noise è “la voce” della musica umbra e che si fa in Umbria, visto anche il sempre più forte affetto dei musicisti umbri e degli appassionati di musica e non solo che hanno trovato in Umbria Noise un immancabile punto di riferimento culturale. Alla Darsena non mancheranno, naturalmente, le copie della fanzine Umbria Noise uscite a cadenza mensile in quasi cinque anni di attività editoriale. Umbria Noise continua ora il suo progetto solo online: il sito www.umbrianoise.it è sempre aggiornato sugli eventi musicali umbri, con archivio anche dei gruppi musicali del territorio. Dei gruppi raccoglie le eventuali produzioni audio/video riuscendo ad accumulare negli anni un vasto repertorio sonoro.